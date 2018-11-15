15 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Комарова прокомментировала пробуксовку программы ликвидации балков в Югре 

Муниципалитеты в полном объеме обеспечены средствами на расселение балочного массива, заявила губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU. К концу 2019 г. в регионе не останется балков, сказала она на пресс-конференции.

В регионе курсирует информация о том, что программа расселения балков буксует, отметил журналист, задавая вопрос.

Наталья Комарова не согласилась с таким утверждением. По ее словам, до конца 2019 г. все муниципалитеты полностью освободятся от наследия. На 1 ноября осталось снести 3900 балков. Территории полностью обеспечены средствами на снос строений – регион направил на это 7,5 млрд руб.

"Мы рассчитываем на то, что в течение 2019 г. оставшиеся пять муниципалитетов справятся с этой задачей и закроют вопрос. Ресурсами обеспечены, остаётся их рационально распределить. Я не исключаю, что завтра выяснится, что еще нужно "три рубля", но мы справимся с этой темой", - сказала Комарова.

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Комарова прокомментировала пробуксовку программы ликвидации балков в Югре 

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Теги: балки, Наталья Комарова, ликвидация балков, балочный фонд



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Ранее 18.10.2018 14:06 Мск До конца 2019 года Югра полностью избавится от балков

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