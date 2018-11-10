Дмитрий Рыболовлев вернулся в Москву

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, задержанный в Монако по подозрению в коррупции, вернулся в Москву. Об этом сообщил представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

По словам Чечкина, Дмитрий Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователя. По его делу предъявлены обвинения бывшему министру юстиции Монако.

Чечкин не стал комментировать надолго ли бизнесмен приехал в Москву, сообщает "Интерфакс".