На Среднем Урале задержали подозреваемых в "минированиях" метро и жилого дома

Нарушителями спокойствия свердловчан в предпраздничные дни оказались жители области. Сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из ФСБ по горячим следам установили и задержали двух подозреваемых, сообщивших о минировании станций метро Екатеринбурга, а также жилого дома.

Напомним, что 30 декабря Екатеринбург подвергся очередной атаке лжеминеров. Звонки поступили в адрес ряда торговых центров, объектов метрополитена, гостиниц и жилых домов.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в первом случае "шутником" по подземке оказался неработающий житель областного центра 1965 года рождения гражданин Куршаков, а во втором – гражданин Подойников 1967 года рождения, житель города Среднеуральск.

По сведениям Валерия Горелых, один при допросе в полиции пояснил, что хотел таким образом якобы проверить, воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию.

Второй намеревался насолить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир, это обстоятельство его сильно раздражало.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Российской Федерации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Госдума ужесточила наказание за "телефонный терроризм".