Захарченко в послании к парламенту подвёл итоги и поставил задачи

Глава ДНР Александр Захарченко обратился с традиционным ежегодным посланием к Народному Совету, в котором отметил основные результаты, успехи и недостатки работы, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в 2017 году было принято 55 законов, что существенно меньше, чем в прошлые годы. Он связал это с тем, что депутаты стали подходить к принятию законов более ответственно и вдумчиво.

"Негативный вариант в том, что мы с вами растеряли тот огонь, тот запал, который был у нас в 2014-2015 годах. Вот с этим, если это правда, я считаю, необходимо бороться каждому из вас и вам, Денис Владимирович", - сказал Захарченко, обращаясь к председателю парламента Денису Пушилину.

К успехам он отнёс более эффективную работу с населением депутатов в округах.

Донецкий лидер выразил надежду, что бюджет 2018 года станет бюджетом развития и ДНР перейдёт от квартального планирования бюджета к полугодовому, а в перспективе - к годовому.

"2018 год – год переломный. Поэтому пора и правительству, и Народному Совету думать о более глобальной проблеме – развитии экономики и социального обеспечения наших граждан", - заключил глава ДНР.

В телеэфире Захарченко анонсировал повышение пенсий, которое произойдёт в 2018 году дважды. С января размер минимальной пенсии увеличится на 174 рубля и составит 2 тыс. 904 рубля.

По данным министра финансов ДНР Екатерины Матющенко, средняя пенсия в республике в 2017 году увеличилась на 10% и составила 4 тыс. 387 рублей. При этом нет никаких задолженностей по социальным выплатам населению и заработной плате работникам бюджетной сферы.

Об экономическом росте в ДНР в сентябре заявлял министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.