Путин подписал указ о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован в пятницу, 29 декабря, на портале правовой информации.

С 1 января 2018 года МРОТ в России составит 9489 руб. в месяц. С 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Напомним, сейчас МРОТ составляет 7800 руб. в месяц. Сумма в 9489 руб. – это 85% прожиточного минимума за второй квартал этого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, доходы ниже прожиточного минимума сейчас имеют порядка 13% россиян. Это данные министерства труда и соцзащиты.

"По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, они где-то сохраняется на уровне 20 миллионов — это 13-13,5% от всего населения страны", - сказал в одном из последних интервью министр труда и соцзащиты Максим Топилин, добавив, что это "неприятный показатель". Цифру он объяснил ростом прожиточного минимума в последние годы и инфляцией.