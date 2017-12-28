Минтруд пересчитал бедных россиян: за чертой находятся 13%

Доходы ниже прожиточного минимума имеют порядка 13% россиян, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".

"По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, они где-то сохраняется на уровне 20 миллионов — это 13-13,5% от всего населения страны", - сказал Топилин, добавив, что это "неприятный показатель".

Цифру он объяснил ростом прожиточного минимума в последние годы и инфляцией.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила о росте количества бедных россиян.

Как сообщало Накануне.RU, с 2018 г. МРОТ составит 85% уровня прожиточного минимума - 9 489 руб. До 100% показетль будет доведен с 1 января 2019 г.