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28.12.2017
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28.12.2017
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Александр Жилин: Перед терактом в Петербурге руководителям страны был послан месседж Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по счастливой случайности обошёлся без жертв. В общественном месте сработало взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, но Следственный комитет возбудил дело по покушению на убийство.
28.12.2017
экспертное мнение ;
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Новости
28.12.2017 13:34 Мск (15:34 Екб)
общество | В России
Минтруд пересчитал бедных россиян: за чертой находятся 13%
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Доходы ниже прожиточного минимума имеют порядка 13% россиян, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".

"По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, они где-то сохраняется на уровне 20 миллионов — это 13-13,5% от всего населения страны", - сказал Топилин, добавив, что это "неприятный показатель".

Цифру он объяснил ростом прожиточного минимума в последние годы и инфляцией.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила о росте количества бедных россиян.

Как сообщало Накануне.RU, с 2018 г. МРОТ составит 85% уровня прожиточного минимума - 9 489 руб. До 100% показетль будет доведен с 1 января 2019 г.

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28.12.2017 13:34 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:34 Екб


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Минтруд пересчитал бедных россиян: за чертой находятся 13%
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