Прокуратура проверяет данные об угрозе столкновения самолета со снегоуборщиком в "Шереметьево"

Транспортная прокуратура проверит информацию об угрозе столкновения взлетавшего самолета со снегоуборочной техники в аэропорту "Шереметьево".

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по информации, опубликованной в СМИ 28 декабря 2017 года, о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево со снегоуборочной техникой", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Если информация подтвердится, виновных привлекут к ответственности, добавили в прокуратуре.

По некоторым данным, самолет, выполнявший рейс в Петербург, начал разгоняться, но его остановил диспетчер. Оказалось, что разрешение на взлет было отдано по ошибке: на взлетно-посадочной полосе в тот момент находился снегоуборщик.