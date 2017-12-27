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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
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Полиция ищет стрелка, ранившего рабочего на скандальной овощебазе Екатеринбурга
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автомобиль мвд полиция (2016) | Фото: gazeta.a42.ru

Сегодня стали известны новые подробности нашумевшего конфликта на овощебазе №4 в Екатеринбурге. Стрелка и его автомобиль ищут.
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Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по факту произошедшего в кафе на территории торгового предприятия конфликта с причинением огнестрельного ранения ноги гражданину 1995 года рождения (рабочему кафе) органы внутренних дел возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

"Сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемый в совершении преступления молодой человек 1993 года рождения скрылся с места происшествия на автомобиле "Киа Рио". Иномарку и стрелка сейчас ищут. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе несколько гильз от пистолета, по которым эксперты выясняют точный калибр применявшегося оружия. Потерпевший мужчина прооперирован, ему оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал полковник Горелых.

Расследование этой скандальной истории продолжается. О том, как оно будет продвигаться, Валерий Горелых пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно.

Напомним, овощебаза №4 уже не первый раз оказывается в центре скандала: в 2016 году по делу о покушении на мошенничество был задержан топ-менеджер овощебазы Иван Обухов, а позже там произошел вооруженный конфликт со стрельбой.

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27.12.2017 13:52 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 16:30 Мск
Полиция сделала официальное заявление по новому конфликту на скандально известной овощебазе №4 в Екатеринбурге








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Полиция ищет стрелка, ранившего рабочего на скандальной овощебазе Екатеринбурга
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