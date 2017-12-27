Полиция ищет стрелка, ранившего рабочего на скандальной овощебазе Екатеринбурга

Сегодня стали известны новые подробности нашумевшего конфликта на овощебазе №4 в Екатеринбурге. Стрелка и его автомобиль ищут.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по факту произошедшего в кафе на территории торгового предприятия конфликта с причинением огнестрельного ранения ноги гражданину 1995 года рождения (рабочему кафе) органы внутренних дел возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

"Сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемый в совершении преступления молодой человек 1993 года рождения скрылся с места происшествия на автомобиле "Киа Рио". Иномарку и стрелка сейчас ищут. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе несколько гильз от пистолета, по которым эксперты выясняют точный калибр применявшегося оружия. Потерпевший мужчина прооперирован, ему оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал полковник Горелых.

Расследование этой скандальной истории продолжается. О том, как оно будет продвигаться, Валерий Горелых пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно.

Напомним, овощебаза №4 уже не первый раз оказывается в центре скандала: в 2016 году по делу о покушении на мошенничество был задержан топ-менеджер овощебазы Иван Обухов, а позже там произошел вооруженный конфликт со стрельбой.