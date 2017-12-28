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Екатеринбургский депутат-прогульщик не пойдет на выборы президента: "Так и не смог договориться ни с одной партией о выдвижении"
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евгений боровик (2013) | Фото: www.facebook.com

Депутат-прогульщик Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик не пойдет на выборы президента, как намеревался ранее. Причиной стало то, что не нашлось партии, которая выдвинула бы его в качестве кандидата. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, несмотря на 10 дней стараний, я так и не смог договориться ни с одной партией о выдвижении меня в качестве кандидата в президенты России. К сожалению, все, кто реально мог провести процедуру выдвижения просили за это деньги. Я никогда никому не платил ни копейки ни за выдвижение, ни за место в списке! Это моя принципиальная позиция, на которой я стою и от которой не отойду ни на шаг! В то же время идти на выборы самовыдвиженцем и собирать 300 тысяч подписей по всей стране может позволить себе только один гражданин России! И это - не я! Уверен, что время людей, готовых делать страну лучше - обязательно придет!" - сообщил Боровик.

Он также уточнил, что со своей стороны "в любом случае" презентует свою программу развития и модернизации России, "под названием, что бы я сделал если бы стал президентом России".

"Видимо, настало время создавать собственную партию с прицелом на 2021-2024 гг., чтобы в следующем большом политическом цикле никто не мог помешать инициативным и деятельным жителям страны избираться в органы власти. Партию развития России!" - добавил Боровик.

Напомним, о своем желании принять участие в выборах президента Евгений Боровик заявил в конце октября.

Отметим, что Евгений Боровик уже около года не посещает заседания Екатеринбургской городской думы, а также заседания постоянных комиссий. На заседания думы он перестал ходить после того, как в прошлом году гордума лишила мандатов трех депутатов, не отчитавшихся о доходах, в том числе и Евгения Боровика. Позднее решение было отменено, и народным избранникам вернули мандаты. Ранее он объяснил причину своего решения и заявил, что "не хочет участвовать в этой думе высокой культуры и быта, которая для меня лично больше напоминает кукольный театр Карабаса-Барабаса".

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28.12.2017 09:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:03 Екб


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Екатеринбургский депутат-прогульщик не пойдет на выборы президента: "Так и не смог договориться ни с одной партией о выдвижении"
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