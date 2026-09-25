Сын Высоцкого сообщил, от чего умерла Марина Влади

Сын Владимира Высоцкого Никита сообщил, что стало причиной смерти Марины Влади.

"Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо её помнить, быть ей благодарным", - сказал ТАСС Высоцкий.

Напомним, о смерти Влади сообщило агентство France press. Ей было 88 лет. Наиболее известные картины, в которых снималась актриса, – "Две или три вещи, которые я знаю о ней" Жан-Люка Годара и "Супружеская постель" Марко Ферри. За последний фильм на Каннском кинофестивале 1963 г. она получила премию "Лучшая актриса".