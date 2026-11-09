Главе СК доложат о нападении на подростков-инвалидов в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на подростков-инвалидов в Екатеринбурге и затребовал доклад по ситуации.

Как сообщили в СКР, стало известно, что в уральской столице группа мужчин напала на подростков и пыталась натравить на них собаку. Отмечается, что двоим пострадавшим, которые являются инвалидами, были причинены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Некоторые подробности инцидента Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. Все случилось у остановочного комплекса "Южный автовокзал" в Екатеринбурге: мужчины нанесли удары подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

По данным СМИ, трое подростков возвращались из Верхней Пышмы, где двое из них были на тренировке по следж-хоккею. Прокуратура начала проверку. Также в ведомстве взяли на контроль установление личности нападавших и обстоятельств инцидента.