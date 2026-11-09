09 Ноября 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В отдаленных сёлах лекарства начали продавать в мобильных аптеках и на почте

В селах без аптек и медучреждений лекарства теперь можно купить в отделениях "Почты России", сообщил в соцсетях помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Одновременно в Нижегородской и Курской областях начали работать передвижные аптеки - документы утвердило правительство.

На почте продают свыше 100 востребованных безрецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения. Продавать их будут только обученные сотрудники почты, но консультировать по лекарствам они не смогут.

Передвижные аптеки помогут жителям малонаселенных территорий покупать часто назначаемые препараты без специального температурного режима. Чтобы подключить к проекту новый регион, его руководитель должен подать ходатайство, пояснил замминистра здравоохранения Кузнецов.

Передвижная аптека - это оборудованный автомобиль стационарной аптечной организации. По словам замминистра Олега Салагая, под такую аптеку можно быстро и недорого приспособить почти любой транспорт.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года: за это время планируют отработать схему мобильной торговли для дальнейшего распространения по стране. Участвовать смогут аптеки с лицензией на продажу и перевозку лекарств сроком не менее трех лет; обслуживать пункты будут только профессиональные фармацевты.

Изначально к эксперименту хотели присоединиться 11 регионов, а в марте 2024 года мобильные аптеки тестировали в Хакасии, Краснодарском и Красноярском крае. Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что старт ограничили двумя субъектами из‑за нехватки инфраструктуры и нежелания регионов вкладываться в нее на этом этапе.

Теги: лекарства, препарат, почта


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