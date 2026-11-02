Родители тратят на допобразование детей около 30 тыс. рублей в год

Значительная часть российских семей активно вкладывает средства в дополнительное образование детей. Половина родителей тратят на это от 30 тыс. рублей в год.

По данным "Умношколы", в первую очередь это касается занятий иностранными языками, обучения в онлайн-школах и привлечения репетиторов, которые, как обещали власти, станут не нужны, когда задания на ЕГЭ синхронизируют со школьной программой. Так, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на прошлой неделе заверил, что они уже "строго синхронизированы, и на экзамене ребят никогда не спросят того, чему не учили в школе".

Пока же, судя по результатам, родители не очень в это верят. Так, 48% ежегодно тратят на дополнительные образовательные услуги более 30 тыс. рублей. Популярность направлений распределилась следующим образом: иностранные языки (29%), онлайн-школы (24%), услуги репетиторов (21%), спортивные занятия (20%), творческие кружки (14%) и др.

Отмечается, что для многих детей дополнительное образование стало систематическим. 38% родителей сообщили, что их дети занимаются на постоянной основе несколько лет, а 27% - в течение всего учебного года.

В 2024 году родители отвечали, что тратят на детские секции в среднем 8 тыс. рублей ежемесячно, не считая репетиторства. Почти все дети были заняты дополнительным образованием.