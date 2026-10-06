В Германии арестовали за шпионаж экс-главу внешней разведки

В Германии громкий шпионский скандал: арестован бывший директор Федеральной разведывательной службы (BND) Август Ханнинг. Ему и его бывшему подчиненному Манфреду Д. предъявлены обвинения, связанные с государственной изменой и передачей секретных сведений иностранным агентам.

По данным следствия, Манфред Д. на протяжении нескольких лет снабжал Ханнинга закрытой информацией. Речь идет о массиве данных, насчитывающем около 2000 документов, среди которых были отчеты по российской армии и иранской ядерной программе. Предполагается, что Ханнинг использовал эти данные для составления аналитических записок для зарубежных спецслужб. Каких стран - не сообщается.

О шпионаже Ханнинга стало известно случайно, когда в сентябре прошлого года к нему пришли правоохранители, чтобы выяснить, была ли связанная с ним частная охранная компания причастна к неудавшемуся похищению ребенка в 2022 году. У Ханнинга изъяли электронный носитель, на котором и нашли тысячи секретных документов. Спустя год за ним пришли с ордером на арест.

Ханнинг возглавлял немецкую разведку в 1998-2005 гг. Если подозрения в его адрес подтвердятся, это дело станет самым серьезным шпионским провалом в истории современной Германии, так как обвинения в госизмене в адрес столь высокопоставленного чиновника, хотя и бывшего, выдвигаются впервые.