Собственник шахты "Листвяжная" отделался условным сроком

В Кемеровской области суд вынес приговор собственнику и экс-гендиректору шахты "Листвяжная", на которой в ноябре 2021 года погиб 51 рабочий.

Собственник шахты Михаил Федяев получил три с половиной года условно, экс-гендиректор Геннадий Алексеев – пять лет и три месяца колонии общего режима, бывший технический директор Антон Якутов – пять лет, пишет ТАСС.

Напомним, при аварии на шахте, которая произошла в ноябре 2021 г., пострадали более 100 человек, 51 погиб. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

В Ростехнадзоре называли причинами аварии грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификацию работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте также выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено. Также сообщалось, что концентрация метана в шахте "была взрывоопасной задолго до аварии" и менеджмент шахты знал об этом.