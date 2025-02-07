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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

В Вологодской области полностью запретят аборты?

В Вологодской области всерьёз обсуждают полный запрет абортов. Идею высказал губернатор Георгий Филимонов.
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На оперативном совещании регионального правительства Филимонов сообщил, что полный запрет абортов в регионе – даже в частных клиниках – станет темой разговора на базе областного правительства. В совещании поучаствуют главврачи и директора, а также акционеры частных медицинских организаций.

"Такое мероприятие мы проведем во второй половине февраля", - цитирует ТАСС Филимонова.

В августе 2024 г. выяснилось, что россиянки от 30 до 39 лет – самая многочисленная группа, способная родить второго и третьего ребенка. Иерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи (ПКС) Русской православной церкви (РПЦ) Фёдор Лукьянов сообщил, что они же чаще всего делают аборт. При этом искусственное прерывание беременности "подрывает демографическую безопасность" государства. По словам Лукьянова, РПЦ продолжит настаивать на запрете проведения абортов в частных клиниках. Оказать "всестороннюю поддержку" женщинам в состоянии репродуктивного выбора возможно только в госучреждениях.

Теги: Вологодская область, Георгий Филимонов, аборт


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