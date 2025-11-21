21 Ноября 2025
Фото: Reuters / Yves Herman

"Ослабить Россию". ЕС предложит Украине свой план

ЕС готовит собственный план по Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Он будет готов уже через несколько дней.
Брюссель попытается убедить Украину поддержать именно его план, а не американский. Хотя убеждать в этом Киев особенно не придется, так как он намного больше соответствует желаниям Зеленского. Цель плана проста - ослабить Россию и поддерживать Украину, признала верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

В ЕС называют план президента США Дональда Трампа "капитуляцией Украины" и не согласны с ним, обещая переубедить Трампа, так как его предложения будто бы слишком выгодны для России. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Украина - это "жертва", которую нельзя обязывать ограничивать свою обороноспособность.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на закрытой встрече с министрами стран ЕС пожаловался на невыгодные для Киева условия плана. Он считает это капитуляцией Украины.

Характерно, что ЕС занялся разработкой своего мирного плана только сейчас, когда появилась угроза принятия плана Трампа. До этого Брюссель даже не пытался выступать с мирными инициативами, делая ставку только на военную помощь для Украины. Ранее Трамп говорил, что у Европы было три года для того, чтобы попытаться урегулировать конфликт, но ничего не было сделано, кроме подталкивания Киева к продолжению боевых действий.

Теги: украина, ЕС


