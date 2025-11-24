24 Ноября 2025
Фото: Накануне.RU

Трамп обвинил Украину в неблагодарности за мирный план

Президент США Дональд Трамп заявил, что "лидеры" Украины не выразили никакой благодарности за усилия Вашингтона по мирному урегулированию. Причем слово "лидеры" он взял в кавычки. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Он снова повторил, что военный конфликт не случился бы, не будь выборы президента США в 2020 году сфальсифицированы. Также он обвинил Европу в импорте российской нефти.

После критики со стороны Трампа Зеленский поспешил выразить благодарность. "Мы благодарны за все, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности", – написал он.

Трамп написал свой пост во время переговоров в Женеве с участием США, Украины и ЕС, на которых обсуждался план. Что может указывать на его недовольство желанием Европы изменить план. Сам Трамп признал на днях, что его предложение не является окончательным. Что он имел в виду, он не пояснил, отвечая на вопрос журналистов.

Журналист новостного портала Axios Барак Равид пишет, что встреча госсекретаря Марко Рубио и главы офиса Зеленского Андрея Ермака была напряженной. Американская сторона обвинила украинцев в утечке плана в прессу.

Интересно, что Зеленский накануне поздно вечером снова расшаркался перед Трампом, заявив, что тот со своей командой слышат Киев. Но при этом есть некие "субъекты с Украины", которые начали продвигать российскую позицию на Западе. Кого он имел в виду, он не назвал. Все это может указывать на кулуарные переговоры, которые резко активизировались в последнее время.

Как заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, текущая редакция мирного плана уже отражает большинство приоритетов Украины. Но Рубио признал, что свое слово еще не сказала Москва.

