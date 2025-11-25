25 Ноября 2025
Фото: Накануне.RU

Стало известно об исключении из мирного плана пункта о замороженных активах России

План урегулирования конфликта на Украине был значительно упрощён.

Как сообщает Bloomberg, чтобы достичь скорейшего прекращения огня, документ сократили. В частности, из итоговой версии был удалён пункт о направлении $100 млрд, полученных от замороженных российских активов, на восстановление Украины под руководством США.

Ранее это предложение включало передачу 50% прибыли Вашингтону, а остатка средств — в совместный инвестиционный фонд. Советники по национальной безопасности добились значительного прогресса в сокращении первоначального плана до меньшего списка ключевых положений.

Ранее стало известно, что список сократился с 28 до 19 пунктов. При этом Кремль в целом одобрительно оценивает многие пункты американского плана по урегулированию на Украине.

Теги: Россия, США, Украина


