В Кремле заявили, что многие положения мирного плана США приемлемы для России

Кремль в целом одобрительно оценивает многие пункты американского плана по урегулированию на Украине.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, план составлен в соответствии с "пониманиями" с Аляски. При этом документ еще предстоит детально обсудить, так как его с российской стороной никто не согласовывал.

Ушаков назвал мирный план предметом многостороннего обсуждения, который будет дорабатываться совместно РФ, США, Украиной и Европой. В то же время европейская инициатива, по его словам, с первого взгляда выглядит неконструктивной и для Москвы неприемлемой.

Помощник добавил, что ожидает скорого выхода Вашингтона на контакт для организации очной встречи по этому вопросу, хотя конкретных договоренностей пока нет, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве сокращён мирный план США по Украине.