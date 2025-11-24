Европейское контрпредложение предусматривает сокращение ВСУ до 800 тысяч человек

Германия, Франция и Великобритания представили альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, основанный на американской инициативе, но с рядом существенных поправок.

По версии Reuters, численность ВСУ в мирное время предлагается сократить до 800 тыс., а не до 600 тыс., как у США. В документе констатируется отсутствие консенсуса по членству Украины в НАТО, тогда как американский план требовал от Киева законодательно закрепить нейтралитет.

Украина должна отказаться от силового возврата потерянных территорий. Переговоры о границах предлагается начать с текущей линии соприкосновения. Киев получит гарантии США, аналогичные статье 5 Североатлантического альянса.

Предполагается проведение выборов "как можно скорее" вместо конкретного срока в 100 дней. Восстановление Украины должно финансироваться, в том числе, за счет замороженных российских активов.

При этом, как сообщает The Telegraph, их версия документа кардинально отличается: в ней не налагается ограничений на ВСУ, подтверждается курс на вступление в ЕС и не содержится требований о нейтралитете.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По словам президента, у Москвы есть текст плана по урегулированию. Глава государства отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. Также Путин сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, и что Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.