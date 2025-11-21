СМИ: Трамп требует от Зеленского согласиться на мирный план США немедленно

Президент США Дональд Трамп требует от Зеленского согласиться на предложенный американской стороной мирный план немедленно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа, который упоминает максимально жесткие сроки.

Интересно, что исполняющая обязанности посла США на Украине Сара Дэвис заявила, что за последние 36 часов переговоров по завершению военного конфликта был продемонстрирован "впечатляющий темп". Процесс идет быстро и под жестким политическим давлением. Как сообщает Bloomberg, что Зеленскому дали понять, что план надо принять. Высокопоставленный чиновник в Вашингтоне подтвердил, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф работает над этим планом уже месяц, получая информацию как от украинской, так и от российской стороны. Так что все согласовано.

Financial Times пишет, что в администрации Трампа считают, что Зеленский должен согласиться на предложенный план ко Дню благодарения, который будет отмечаться в США 27 ноября. После этого документ официально представят Москве, и там, как надеются в Вашингтоне, его тоже одобрят. Правда, издание считает такой вариант маловероятным. У Зеленского стоят на своем: этот план нарушает их некие "красные линии", на что там никогда не пойдут. Так что пусть Трамп напишет другой, более мягкий для Зеленского план.

Как сообщалось, план содержит 28 пунктов. В нем фактическое признание Киевом российскими Крыма, Донецка и Луганска, перевод части территорий в статус демилитаризованной буферной зоны, направление части замороженных российских активов на восстановление Украины, а оставшейся части — на совместные с США проекты. Также предусмотрено постепенное снятие с России санкций, ограничение численности ВСУ, безъядерный и внеблоковый статус Украины с гарантиями безопасности Вашингтона и др.

Зеленский подтвердил, что получил из Вашингтона план Трампа. Он рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом, видимо, с целью смягчить его условия. А вот зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин категорически отвергла все пункты плана. По ее словам, киевский режим никогда не признает воссоединение с Россией ее исторических территорий, даже фактически. Также Киев не согласится на ограничений численности ВСУ. Отказ от НАТО неприемлем. А русскому языку никакой статус не дадут (хотя его защита закреплена в украинской конституции).

Блогер Юрий Подоляка пишет, что Киев просто послал Трампа подальше. Но важно, что президент РФ Владимир Путин вчера снова подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты. Это посыл Западу на фоне разговоров о переговорах и ответ на план Трамп с выкручиванием рук России. То есть Россия на половинчатый результат не согласится. Но и киевский режим не согласен даже на такие уступки. Все будет решаться на поле боя.