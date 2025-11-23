Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
В Старом свете высказались по поводу плана по урегулированию конфликта на Украине. Опубликован план.
Он состоит из 24 пунктов. Некоторые сформулированы так:
- После прекращения конфликта будут созданы меры для надёжного мира и безопасности.
- Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.
- Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.
- Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
- Украина вступает в Евросоюз.
- Готовность Украины оставаться безъядерным государством и соблюдать ДНЯО.
Таков ответ Евросоюза на план урегулирования, предложенный ранее президентом США Дональдом Трампом, пишет "Ъ".
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По словам президента, у Москвы есть текст плана по урегулированию. Глава государства отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. Также Путин сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, и что Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.