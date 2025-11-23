Опубликован встречный план Евросоюза по Украине

В Старом свете высказались по поводу плана по урегулированию конфликта на Украине. Опубликован план.

Он состоит из 24 пунктов. Некоторые сформулированы так:

- После прекращения конфликта будут созданы меры для надёжного мира и безопасности.

- Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

- Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.

- Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

- Украина вступает в Евросоюз.

- Готовность Украины оставаться безъядерным государством и соблюдать ДНЯО.

Таков ответ Евросоюза на план урегулирования, предложенный ранее президентом США Дональдом Трампом, пишет "Ъ".

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По словам президента, у Москвы есть текст плана по урегулированию. Глава государства отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. Также Путин сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, и что Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.