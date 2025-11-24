СМИ: Европа готовится к тому, что Трамп лишит Киев поддержки

В Европе готовятся к тому, что президент США Дональд Трамп может лишить Украину поддержки. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, американский лидер может прекратить поддержку Киева из-за разочарования.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Вашингтон усилил давление на Украину, требуя согласиться на рамочное мирное соглашение с Россией, в противном случае администрация Трампа грозит прекратить предоставлять Киеву разведданные и оружие. США требуют от Украины подписать рамочный документ к 27 ноября.