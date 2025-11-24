Умеров: Текущая редакция мирного плана отражает большинство приоритетов Украины

Украина заявляет, что текущая версия мирного плана по урегулированию конфликта уже учитывает большинство её ключевых требований.

Как заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, документ находится на завершающей стадии согласования. Он поблагодарил США за конструктивный диалог и внимательное отношение к замечаниям Киева, что, по его словам, позволяет двигаться вперед. Прогресс ожидается в ближайшие часы.

Тем временем в Женеве продолжаются трёхсторонние переговоры с участием представителей США, ЕС и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что украинская делегация уже представила отчёт по первым встречам. По его словам, есть понимание, что американские предложения могут быть доработаны с учётом критически важных для Киева элементов, и работа в этом направлении продолжается, сообщает Forbes.

Тем временем, Германия, Франция и Великобритания представили альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, основанный на американской инициативе, но с рядом существенных поправок.