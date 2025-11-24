Сокращён мирный план по Украине

После переговоров в Женеве сокращён мирный план США по Украине.

Список сократился с 28 до 19 пунктов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением и ходом переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября. Собеседники FT не уточнили, какие пункты были исключены из документа. Украинская сторона до начала переговоров в Женеве выступала против вывода ВСУ из Донбасса, отказа от вступления в НАТО и сокращения армии, а представители ЕС заявляли, что недовольны предложенным решением по российским замороженным активам, пишет РБК.

Накануне американские переговорщики встречались с делегацией из Киева в Швейцарии. Неизвестно, был ли достигнут какой-то прогресс, американцы заявляют, что да, в Киеве пока рассматривают предложенные варианты. В Кремле тем временем говорят, что никаких встреч пока не готовится.