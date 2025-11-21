Песков: Москве не сообщали о согласии Зеленского на переговоры по мирному плану

Москве пока не сообщали о согласии Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист Life Александр Юнашев.

По его словам, пока нет официального подтверждения о том, что информация в западных СМИ "имеет отношение к реальности".

Как сообщалось, план Трампа содержит 28 пунктов. В нем фактическое признание Киевом российскими Крыма, Донецка и Луганска, перевод части территорий в статус демилитаризованной буферной зоны, направление части замороженных российских активов на восстановление Украины, а оставшейся части — на совместные с США проекты. Также предусмотрено постепенное снятие с России санкций, ограничение численности ВСУ, безъядерный и внеблоковый статус Украины с гарантиями безопасности Вашингтона и др.

Зеленский подтвердил, что получил из Вашингтона план Трампа. Он рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом, видимо, с целью смягчить его условия.