СМИ: США могут не допустить Европу к переговорам по украинскому конфликту

Европа переживает из-за того, что ее могут не допустить к переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта, пишет CNN со ссылкой на дипломатический источник.

Якобы, администрация Трампа готовит следом за встречей с украинской делегацией аналогичные переговоры с представителями Москвы, но пройдет она не в Женеве. И к этой встрече европейские дипломаты также не будут допущены.

Накануне американские переговорщики встречались с делегацией из Киева в Швейцарии. Неизвестно, был ли достигнут какой-то прогресс, американцы заявляют, что да, в Киеве пока рассматривают предложенные варианты. В Кремле тем временем говорят, что никаких встреч пока не готовится.