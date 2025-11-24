24 Ноября 2025
Фото: Накануне.RU

Рубио: РФ еще предстоит высказать свою позицию по мирному плану

США ожидают реакции России на предварительные договорённости, достигнутые с Украиной в ходе женевских переговоров.

Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио, после проработки деталей с Киевом эти соглашения будут переданы Москве. "Им предстоит дать на это согласие", — указал Рубио.

Дипломат также уточнил, что американская сторона с самого начала процесса была осведомлена о позиции Москвы, которая была доведена до Вашингтона различными способами. Таким образом, по словам госсекретаря, получение одобрения РФ является следующей логической ступенью в этом процессе, сообщает ТАСС.

Тем временем, Германия, Франция и Великобритания представили альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, основанный на американской инициативе, но с рядом существенных поправок.

Теги: США, Россия, Украина


