В Челябинской области "Альфа-банк" получил штраф за звонки с рекламой

В Челябинской области "Альфа-банк" признан нарушителем законодательства о рекламе и оплатил штраф за ненадлежащую рекламу банковских услуг. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС России.

По словам представителей антимонопольной службы, штраф в размере 162,5 тыс. рублей поступил в федеральный бюджет, но это – половина установленной суммы, так как компания воспользовалась положениями закона и оплатила его в течение 20 дней.

Ранее гражданину на телефон поступило без его предварительного согласия рекламное предложение по открытию расчетного счета. Закон о рекламе допускает распространение такой рекламы только при наличии согласия абонента, которое банк не смог подтвердить.

В ходе рассмотрения дела "Альфа-банк" прекратил распространение спорной рекламы. По словам представителей УФАС, нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ, с суммой штрафа 325 тыс. рублей.