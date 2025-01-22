На Украине заявили, что переговоры с командой Трампа могут пройти в феврале

Представители Украины и команда президента США Дональда Трампа могут провести переговоры в рамках "украинской недели" в Вашингтоне в начале февраля.

Как заявил в эфире телемарафона глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа".

"Через несколько недель будем иметь все необходимые новости", – отметил парламентарий.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.