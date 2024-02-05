В Перми отменен спектакль по пьесе Улицкой

В пермском ТЮЗе отменен спектакль по пьесе Людмилы Улицкой.

"Запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье" будет заменен на "Прибайкальскую кадриль". Приобретенные ранее билеты действительны. Если по каким-либо причинам предложенная замена вас не устраивает, билеты можно сдать по месту приобретения до начала спектакля (6 февраля, 19:00)", - говорится в сообщении на сайте ТЮЗа.

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит ВСУ гонорары от своих книг, проданных в России. Пранкеры говорили с ней от имени главы украинского офиса президента Андрея Ермака. В том же разговоре она сказала, что Киев якобы "имеет право" на теракты против граждан РФ. Движение "Зов народа" призвало внести писателя Людмилу Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести на нее уголовное дело за поддержку Украины.