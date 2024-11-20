Бастрыкин поручил разобраться с мигрантом-таксистом на Урале, домогавшимся до пассажирок

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после действий мигранта-таксиста на Среднем Урале.

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Ранее в соцсетях сообщалось, что в городе Арамиль приезжий из Средней Азии, работающий таксистом, делал непристойные предложения русским женщинам, в том числе несовершеннолетним девочкам. Утверждалось, что он домогался до взрослых пассажирок. А увидев на обочине девочек-подростков, мигрант останавливался и заманивал их к себе в машину.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по данному факту следственными органами СК России проводится проверка. Речь идет о статьях 133 и 135 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Развратные действия".

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об уже установленных обстоятельствах.

Напомним, что проведенный недавно опрос показал: больше 80% свердловчан считают, что в их регионе находится слишком много мигрантов.