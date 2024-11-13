Генпрокурор поручил провести проверку из-за роста цен на молоко

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку после информации о повышении со стороны производителей цен на молоко.

Как сообщила в Telegram пресс-служба ведомства, проверка проходит совместно с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом. При оценке будет учитываться социальная значимость молочной продукции. Если нарушения будут выявлены, то будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного повышения цен и защиты прав россиян.

Напомним, крупнейший в России производитель питьевого молока – компания "Вимм-билль-данн" – уведомил торговые сети о том, что с 1 ноября поднимает цены на питьевое молоко на 3,4%. Схожие меры принял еще один крупный участник рынка - компания "Экомилк". Она подняла цены на 10% с октября.