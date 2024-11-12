Крупнейший производитель молока в России повысил цены

Крупнейший в России производитель питьевого молока –компания "Вимм-билль-данн" – уведомил торговые сети о том, что с 1 ноября поднимает цены на питьевое молоко на 3,4%. Об этом пишут "Ведомости".

Схожие меры принял еще один крупный участник рынка - компания "Экомилк". Она подняла цены на 10% с октября.

"Вимм-билль-данн" объясняет повышение ростом цен на сырое молоко "под влиянием внешних факторов". "Экомилк" указывает на "прогрессирующий рост" стоимости сырья и затрат на упаковку, запчасти и логистику.

По словам экспертов, себестоимость молока растет из-за подорожания кормов, энергии и других ресурсов. За последние два года производственные издержки увеличились более чем на 24%. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ удорожило кредиты, что также влияет на цены.

Ранее Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян. Напомним, что ростом доходов населения власти объясняли и подорожание яиц в прошлом году.

В июне прошлого года сообщалось о проверке ФАС магазинов по факту завышения стоимости молочной продукции. Просьба поступила от депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам. Как следовало из обращения, наблюдается снижение закупочных цен на 15–20% на сырое молоко. Как считают переработчики, это связано с уменьшением потребления. При этом в торговых сетях сохранялись наценки от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100–150%.