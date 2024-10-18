В думе Сургута депутатов-иноагентов будут лишать мандатов

Жители Сургута могут принять участие в публичных слушаниях, где будут обсуждать изменения в Устав города. Обновленная версия предполагает прекращение полномочий депутатов, признанных иностранными агентами, передает корреспондент Накануне.RU.

Это следует из пояснительной записки, опубликованной на сайте городской думы.

"В пункте 7 статьи 30 Устава закрепляется новое основание досрочного прекращения полномочий депутата Думы города – приобретение им статуса иностранного агента. При этом в отношении Главы города законом установлено, что приобретение им статуса иностранного агента является основанием для удаления его в отставку, что уже предусмотрено в качестве случая досрочного прекращения полномочий Главы города в подп. 2.1 пункта 3 статьи 33 Устава и не требует изменений в указанной части", - говорится в документе.

Сами слушания состоятся 11 ноября. Принять участие в них может любой желающий.