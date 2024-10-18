Тюменскому ветерану СВО отказали в выплате миллиона из-за отсутствия прописки

В Тюмени 40-летнему участнику специальной военной операции отказали в получении региональной выплаты в связи с ранением в размере 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Причиной отказа стало отсутствие регистрации по месту жительства. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что до заключения контракта мужчина жил и работал в Тюмени. Это послужило основанием для обращения прокурора в суд с заявлением об установлении факта проживания заявителя в Тюменской области.



Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

В результате прокурорского вмешательства участник СВО получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей.