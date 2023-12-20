Госдума не будет оплачивать депутатам бензин на запрещенных иномарках

Госдума России с 1 января 2024 года перестанет оплачивать расходы парламентариев на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом.

В противном случае им придется оплачивать топливо из своего кармана. Как заявила первый зампред комитета Думы по просвещению Яна Лантратова, в Челябинской области ей предоставляют Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе депутату пока не уточнили, какой именно.

Лантратова подтвердила, что власти всех регионов уведомили, что со следующего года необходимо использовать автотранспорт исключительно российского производства, рекомендованный Министерством промышленности и торговли РФ. Это, в том числе машины Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ, модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; "Москвич", модели: 3, 3е, 6; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в органы исполнительной власти регионов России поступило письмо, в котором со ссылкой на решение спикера Думы Вячеслава Володина предлагается с 1 января 2024 года всех парламентариев пересадить на отечественные автомобили.