С 1 января всех депутатов Госдумы хотят пересадить на российские автомобили

В органы исполнительной власти регионов России поступило письмо руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, в котором со ссылкой на решение спикера Думы Вячеслава Володина предлагается с 1 января 2024 года всех парламентариев пересадить на отечественные автомобили.

Тогда принято решение, чтобы в своих избирательных округах депутаты использовали только автомобили отечественного производства.

Сама нижняя палата парламента не распоряжается в регионах автопарком, сообщают "Ведомости".

В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что уже с сентября депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Он сообщил, что это будет происходить постепенно.