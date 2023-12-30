30 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В гараж Госдумы поступили первые Lada Vesta

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в следующем году для депутатов начнется замена автомобилей на отечественные. В гараж нижней палаты российского парламента уже поступили первые автомобили Lada Vesta.

"Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Также нами было принято решение в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства", - цитирует Володина официальный telegram-канал Госдумы.

По его словам, депутаты будут обеспечиваться автомобилями "Москвич", "Лада", "Аурус".

"Начинать надо с себя. Российский автопром активно развивается, но нужна дополнительная помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее наладить выпуск большего количества различных отечественных марок автомобилей", - сказал Володин.

Сам Володин по служебным делам ездит на "Аурусе", а в нерабочее время – на "Москвиче-3".

Лада Веста, Lada Vesta(2016)|Фото: Накануне.RU

Ранее стало известно, что в органы исполнительной власти регионов России поступило письмо, в котором со ссылкой на решение спикера Думы Вячеслава Володина предлагается с 1 января 2024 г. всех парламентариев пересадить на отечественные автомобили. Впрочем, требование ездить на отечественном касается только поездок в регионах, где думцы проводят меньшую часть своего рабочего времени. В Москве же допускаются "дружественные" иномарки.

В начале августа 2023 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что уже с сентября депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Он сообщил, что это будет происходить постепенно.

Позже стало известно, что Министерство промышленности и торговли России хочет закупить для своих сотрудников машины Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 г. По данным ведомства, ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания на следующий год поручили учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке этих авто. Министерство финансов России сделало заказ на автомобили Lada Aura.

Теги: Lada Vesta, "Лада веста", Госдума, автопарк, Вячеслав Володин


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Ранее 12.09.2023 08:44 Мск В Госдуме предложили запретить покупку иномарок для госнужд

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