Сильный ветер мешает совершить посадку самолетам в Новом Уренгое

Сильный ветер мешает совершить посадку воздушным судам на Ямале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Ряд воздушных судов не смогли приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя из-за ветра до 20 метров в секунду и совершили посадку на запасных аэродромах.

Самолет рейса YC-90 из Москвы (Домодедово) приземлился в Надыме, также как и воздушное судно рейса S7-5341 из Новосибирска. Самолет рейса YC-9893 из Омска приземлился в Салехарде. Еще три рейса были перенаправлены в Югру: в Нижневартовск ушли судна из московского аэропорта Домодедово (рейс S7-2571), и UT-185 из Уфы. Рейс SU-1522 из Москвы (Шереметьево) перенаправлен в Сургут.

Ввиду неприбытия данных воздушных судов, из аэропорта Нового Уренгоя задерживаются следующие регулярные рейсы: рейс YC-89 в Москву (Домодедово), рейс S7-2572 в Москву (Домодедово), рейс SU-1523 в Москву (Шереметьево), рейс UT-542 в Тюмень.

Надзорными мероприятиями установлено, что представителями авиакомпаний пассажирам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Обращений в настоящий момент от пассажиров не поступало.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль.