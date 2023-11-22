Моор призвал чиновников к более активному поиску инвесторов для региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время оглашения послания призвал чиновников к более активному поиску инвесторов для региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложения по поиску потенциальных инвесторов должны подготовить все заместители главы региона. Моор поставил сроки исполнения поручения до 1 марта 2024-го года

"Подготовить их должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области. Срок – до 1 марта 2024-го года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву", - заявил он.

Он напомнил, что Тюменская область входит в топ-3 субъектов РФ по инвестиционному климату. В портфеле 530 проектов с общей капитализацией два триллиона рублей.

Напомним также, что ранее губернатор Александр Моор заявил, что Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия, рассчитанная на ближайшие пять - 10 лет и поручил приступить к разработке стратегического документа.

"Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Также необходимо сформировать и план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. Это повысит нашу конкурентноспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику", - заявил глава региона.