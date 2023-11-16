Сенатор Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила подумать о введении уголовной ответственности за склонение к аборту. По мнению Ковитиди, можно было бы дополнить соответствующим пунктом существующую статью о незаконном проведении абортов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России введут штрафы за "склонение к аборту". Сенатор предлагает пойти дальше и ввести не административную, а уголовную ответственность.

При этом власти хотят усилить и практику уговаривания решившихся на аборт оставить беременность, поощрять за это врачей.

Межу тем, в Крыму от абортов по желанию отказались все частные клиники региона. Власти заявляют, что это добровольное решение коммерческих организаций, они, мол, решили позаботиться о демографической ситуации.