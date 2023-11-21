Аграрии Ленобласти завершил уборочную кампанию-2023 с перевыполнением плана

Осенью традиционно подводят итоги уборочной кампании аграрии страны. Последние годы российский АПК демонстрирует стабильный рост показателей. Тем более достойно, когда на общем позитивном фоне российский регион демонстрирует выдающиеся достижения.

Ленинградская область своими аграриями может по праву гордиться даже на фоне успешной работы всего сельскохозяйственного сектора страны. Завершение уборочной кампании и подведение промежуточных итогов в Ленобласти показывает сохранение более, чем позитивной динамики в развитии агропромышленного комплекса региона.

"Труд аграриев, тяжелый и кропотливый, в Ленинградской области всегда ценился особенно, - отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - Именно благодаря ему обеспечивается продовольственная безопасность региона, а на столах ленинградских семей появляются свежие, экологически чистые продукты".

Губернатор особо подчеркивает, что за последние годы агропромышленный комплекс Ленинградской области развивается интенсивно. "И сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления, наши хозяйства уверенно держат свои позиции, активно осваивают новые рынки, наращивают и без того высокие объемы производства", - констатирует Александр Дрозденко.

Объемы произведенной сельхозпродукции действительно растут. Так, картофеля в регионе осенью 2023 года собрано на 26% больше плана, сбор овощей перевыполнен на 6%. Всего с 2 993 га (в 2022 году – 2 980 га) собрано 75,6 тысяч тонн картофеля (в 2022 году – 73,4 тысячи тонн). Различных овощных культур в Ленобласти убрано с 1568 га 64,5 тысячи тонн.

Сбор зерна увеличен на 22%, при этом, на 13% вырос сбор ценной культуры - рапса. С 4 536 га собранно 10,814 тысячи тонн в весе после доработки - 113% к плану – 9,5 тысячи тонн.

Стоит отметить, что правительство Ленинградской области стимулирует заинтересованность сельхозпроизводителей в выращивании рапса, как весьма перспективной сельскохозяйственный культуры. В частности, шесть хозяйств Ленинградской области получили почти 1,2 млн рублей на стимулирование увеличения производства масличных культур (рапса). В осеннюю посевную в регионе под урожай 2024 года посеяно 3,2 тысяч га озимого рапса, что на 11% больше запланированного. В 2022 году произведено 2,6 тысяч тон рапсового масла.





Успешно прошла в регионе и заготовка кормов. Заготовлено: сена – 55,4 тысячи тонн, сенажа – 144,8 тысячи тонн, силоса – 1,1 млн тонн, зерносенажа – 44,8 тысячи тонн, зерна фуражного – 75,0 тысячи тонн. Всего заготовлено 299,1 тысячи тонн кормовых единиц или 25,4 ц к. единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову, что составляет 100% к плану и 140% к физиологической потребности.

Вопрос заготовки кормов для региона один из самых важных с точки зрения обеспечения ритмичной работы всего агрокомплекса. Напомним, Ленинградская область занимает 1 место в Российской Федерации по молочной продуктивности коров и 9 место по производству молока в сельхозорганизациях. 98% молока хозяйства региона производят высшим сортом. В Ленинградской области самый высокий в России удельный вес племенных коров в поголовье сельхозорганизаций — 82 %.

Рост производства молока с начала 2023 года в хозяйствах области составил 6,1%, произведено 414 тысячи тонн молока, рост молочной продуктивности также составил 6% ― 5817 кг. Господдержка производства молока и племенного животноводства 2023 году составит 1,1 млрд рублей.

Племенная работа животноводов области получила высокую оценку - 11 золотых и 2 серебряных медали Минсельхоза России были вручены на площадке российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

А совсем недавно одна из ленинградских компаний по переработке молока - «Молочная культура», участник проекта «Международная кооперация и экспорт», была удостоена медали имени Николая Верещагина на ежегодном Всероссийском молочном форуме. Молочный завод из Волосовского района получил награду за выдающиеся заслуги по внедрению инновационных продуктов, методов, способов, оборудования переработки молока, в том числе в рамках импортозамещения.

Еще один повод для гордости за весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны обеспечили трудящиеся рыбопромышленного комплекса Ленобласти. Рост объемов производства форели в регионе составил 3%: за 9 месяцев выращено 11,4 тысяч тонн рыбы. А в 2022 году объем выращенной рыбы составил 13,3 тыс. тонн (105,6% к 2021 года), объем реализации продукции ― 7,2 тыс. тонн (104%).

Важно отметить, что это результат совместной работы рыбопромышленников и властей региона - область субсидирует корма для рыбоводства, строительство новых садковых линий и установок замкнутого рыборазведения, привлекает новых инвесторов, субсидируя капитальное строительство при реализации инвестпроектов. С нового года будет введена новая субсидия - на произведённую и реализованную готовую продукцию рыбоводства.

«Мы продолжаем эффективно обеспечивать продовольственную безопасность всего нашего большого региона. Благодаря господдержке, помощи с приобретением современной техники а также за счет передовых агротехнологий наши аграрии получили достойный урожай», — отмечает заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, до аграриев Ленинградской области с начала года уже доведено 4,9 млрд рублей господдержки. Лимит финансирования на 2023 год — 5,7 млрд рублей.