Банк России ввел в обращение новые купюры с Екатеринбургом и Нижним Новгородом

Центральный банк России официально презентовал новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. С 16 октября "модернизированные" банкноты вводятся в обращение, сообщает пресс-служба ЦБ.

Для дизайна купюр были выбраны достопримечательности федеральных округов. Теперь на лицевой стороне 5-тысячной купюры красуются стела "Европа-Азия" из Екатеринбурга и самые высотные здания города, а на оборотной - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Для купюры в 1000 рублей была выбрана Никольская башня Нижегородского Кремля на лицевой стороне. На обратной же стороне расположилось сразу несколько достопримечательностей: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Обе банкноты выполнены в своем традиционном цвете: 1000 - в бирюзовом, 5000 - в красном. На обеих размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где содержится подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

"Модернизированные" купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.