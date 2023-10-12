12 Октября 2023
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Общество Рязанская область
Фото: ryazan.gov.ru

Павел Малков встретился с победителями и призерами регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ и поблагодарил рязанцев за гражданскую активность

Губернатор Рязанской области Павел Малков накануне встретился с победителями и призерами регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которые представили свои социальные инициативы и рассказали о дальнейших планах добровольческой работы.

«Этот проект – важное социально значимое начинание, наш Президент уделяет ему большое внимание. В основе очень правильные вещи: помощь людям, повышение качества жизни в стране, – сказал Павел Малков. – Благодаря грантовой поддержке в регионе уже реализовано много важных проектов. Эту работу вместе будем продолжать. Со своей стороны готов помогать тем, кто в ней участвует. Рязанская область стабильно входит в ТОП-10 регионов по количеству участников Международной премии #МЫВМЕСТЕ».

павел малков, рязанская область(2023)|Фото: ryazan.gov.ru

Губернатор отметил высокую активность рязанцев, представителей общественных, благотворительных организаций, учреждений социальной сферы, бизнеса, средств массовой информации.

"На региональный этап премии было подано 280 заявок. Самой популярной стала категория «Волонтеры». Всегда знал, что у нас огромное количество неравнодушных людей, и еще раз в этом убедился", – отметил Губернатор.

павел малков, рязанская область(2023)|Фото: ryazan.gov.ru

Он добавил, что от Рязанской области заявлены проекты на самые актуальные темы. Это, в том числе, поддержка участников СВО и их семей, пропаганда здорового образа жизни, подготовка востребованных специалистов, экология, помощь старшему поколению, людям с особенностями здоровья, патриотическая работа.

павел малков, рязанская область(2023)|Фото: ryazan.gov.ru

34 рязанца вышли в полуфинал проекта, его итоги станут известны в ноябре текущего года. 

На встрече Губернатор Павел Малков вручил собравшимся награды и пожелал всем дальнейших успехов. 

Теги: павел малков, грантовая поддержка, волонтеры, #МЫВМЕСТЕ


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