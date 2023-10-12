Депутаты Заксобрания Приангарья рассматривают предложение по бесплатному обеспечению школьным питанием детей ветеранов и участников СВО

Изменения в закон «Об отдельных вопросах образования» Иркутской области обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по социально-культурному законодательству под председательством Дмитрия Мясникова, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Проект закона предлагает установить детям-инвалидам и инвалидам, обучающимся в учреждениях профессионального образования бесплатное двухразовое питание. Также меру поддержки предложено предоставить детям участников специальной военной операции, которые обучаются в учреждениях СПО Иркутской области. Кроме того, документ предлагает установить компенсацию бесплатного питания в учреждениях, где это питание не организовано. Документ решили внести на рассмотрение Законодательного Собрания, принять его в первом чтении и продолжить работу во втором.

Депутаты рассмотрели также вопрос о предоставлении государственным учреждениям культуры и искусства субсидии на оплату обучения сотрудников и выплату им. Речь идет о высшем образовании для отдельных специалистов, которые не могут пройти обучение в Иркутской области. Депутаты внесли проект закона на рассмотрение парламента и рекомендовали принять его в первом чтении и во втором чтении на одном заседании.

Кроме того, комитет рассмотрел вопрос об увеличении до 35 лет предельного возраста на момент избрания депутатов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области. Также члены комитета рекомендовали принять в первом чтении проект закона «Об отдельных вопросах в сфере добровольчества (волонтерства) в Иркутской области».