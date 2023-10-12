12 Октября 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Депутаты Заксобрания Приангарья рассматривают предложение по бесплатному обеспечению школьным питанием детей ветеранов и участников СВО

Изменения в закон «Об отдельных вопросах образования» Иркутской области обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по социально-культурному законодательству под председательством Дмитрия Мясникова, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Проект закона предлагает установить детям-инвалидам и инвалидам, обучающимся в учреждениях профессионального образования бесплатное двухразовое питание. Также меру поддержки предложено предоставить детям участников специальной военной операции, которые обучаются в учреждениях СПО Иркутской области. Кроме того, документ предлагает установить компенсацию бесплатного питания в учреждениях, где это питание не организовано. Документ решили внести на рассмотрение Законодательного Собрания, принять его в первом чтении и продолжить работу во втором.

Столовая в детском лагере им. Титова в Верхней Сысерти(2022)|Фото: Накануне.RU

Депутаты рассмотрели также вопрос о предоставлении государственным учреждениям культуры и искусства субсидии на оплату обучения сотрудников и выплату им. Речь идет о высшем образовании для отдельных специалистов, которые не могут пройти обучение в Иркутской области. Депутаты внесли проект закона на рассмотрение парламента и рекомендовали принять его в первом чтении и во втором чтении на одном заседании.

заксобрание иркутской области(2023)|Фото: irzs.ru

Кроме того, комитет рассмотрел вопрос об увеличении до 35 лет предельного возраста на момент избрания депутатов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области. Также члены комитета рекомендовали принять в первом чтении проект закона «Об отдельных вопросах в сфере добровольчества (волонтерства) в Иркутской области».

Теги: заксобрание иркутской области, участники сво, школьное питание


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