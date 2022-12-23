Пункты вакцинации в свердловских ТЦ закроются 29 декабря

Мобильные пункты вакцинации в ТЦ Свердловской области продолжат свою работу до 29 декабря включительно. Об этом сообщает департамент информполитки региона. Помимо прививки от коронавируса, граждане также могут бесплатно привиться от гепатита В, дифтерии и других заболеваний в рамках программы "Общественное здоровье уральцев".

"Число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти. За минувшую неделю по области зарегистрировано более 74,5 тыс. новых случаев. Нагрузка на медицинских работников очень серьезная. Поэтому было решено завершить работу выездных пунктов вакцинации 29 декабря и продолжить прием всех желающих привиться в поликлиниках наших больниц. Прививочные кабинеты работают в том числе по выходным. Потоки людей не пересекаются с отделениями, где проводятся первичные и последующие приемы заболевших", — рассказал главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Граждане, поставившие первый компонент covid-вакцины в торговом центре, смогут поставить второй и в новогодние праздники, но только уже в поликлинике. При этом место регистрации значения не имеет.