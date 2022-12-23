Минпросвещения утвердило в школах начальную военную подготовку

Министр просвещения Сергей Кравцов утвердил новую программу школьного образования.

Об этом говорится в приказе на портале правовой информации. Согласно документу, по новой программе школьники будут проходить курс начальной военной подготовки в рамках ОБЖ и блок о российской спецоперации на уроках истории.

Также Минпросвещения утвердило программы начального и основного общего образования. Обучение по ним начнется с 1 сентября следующего года.

Как сообщалось ранее, в рамках ОБЖ ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказанию первой помощи в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5