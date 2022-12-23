23 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: В.Н. Горелых

Минпросвещения утвердило в школах начальную военную подготовку

Министр просвещения Сергей Кравцов утвердил новую программу школьного образования.

Об этом говорится в приказе на портале правовой информации. Согласно документу, по новой программе школьники будут проходить курс начальной военной подготовки в рамках ОБЖ и блок о российской спецоперации на уроках истории.

Также Минпросвещения утвердило программы начального и основного общего образования. Обучение по ним начнется с 1 сентября следующего года.

Как сообщалось ранее, в рамках ОБЖ ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказанию первой помощи в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5

Теги: НВП, ОБЖ, школа, Минпросвещения



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Ранее 28.10.2022 20:48 Мск В ОБЖ появится модуль, посвященный начальной военной подготовке


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