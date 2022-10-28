В ОБЖ появится модуль, посвященный начальной военной подготовке

Модуль, посвященный начальной военной подготовке, появится в школьном предмете "Основы безопасности жизнедеятельности".

По данным ТАСС, ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказанию первой помощи в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5, следует из проекта Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП).

Документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов. Модуль "Элементы начальной военной подготовки" размещен в разделе, посвященном содержанию учебного предмета ОБЖ.

"Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5", - говорится в документе.

Модуль также предполагает изучение действий в современном общевойсковом бою, состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата, способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.

Кроме того, планируется ознакомить школьников со средствами индивидуальной защиты и оказанием первой помощи в бою, различными способами переноски раненых с поля боя, сооружениями для защиты личного состава.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле на заседании Совета по патриотическому воспитанию, которое состоялось в уральском полпредстве, также было предложено вернуть в школы начальную военную подготовку. По мнению представителя свердловского ДОСААФ, нужно сделать это с первого класса. Инициативу одобрил полпред Владимир Якушев.